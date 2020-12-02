EKiPLER HAZIR

KARAYOLLARI 68’inci Şube Şefliği, kar mücadelesi ve kış programı için kurban keserek, sezonu açtı. Törene katılan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Hava koşullarına rağmen büyük emeklerle çalışmalarını sürdüren kardeşlerimize, kazasız ve başarılı bir çalışma sezonu diliyorum’’ dedi. 2020-2021 yılı kış sezonu çalışmaları programı doğrultusunda Boğazlıyan 68’inci Şube Şefliğinde düzenlenen programda kurban kesildi. Karayollarının araçları ve yollarla alakalı bilgiler verildi, araçların bakımlarının yapılarak, ekiplerin kışa hazır hale getirildiğinin altı çizildi.