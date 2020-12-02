Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1325
ALTIN
456.751
DOLAR
7.8499
STERLİN
10.5057
EURO
9.4493

EKiPLER HAZIR

Karayolları ekipleri, kış sezonunda gerçekleştirecekleri kar mücadelesi, yol çalışması için sezona törenle giriş yaptı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:23
EKiPLER HAZIR

KARAYOLLARI 68’inci Şube Şefliği, kar mücadelesi ve kış programı için kurban keserek, sezonu açtı. Törene katılan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Hava koşullarına rağmen büyük emeklerle çalışmalarını sürdüren kardeşlerimize, kazasız ve başarılı bir çalışma sezonu diliyorum’’ dedi. 2020-2021 yılı kış sezonu çalışmaları programı doğrultusunda Boğazlıyan 68’inci Şube Şefliğinde düzenlenen programda kurban kesildi. Karayollarının araçları ve yollarla alakalı bilgiler verildi, araçların bakımlarının yapılarak, ekiplerin kışa hazır hale getirildiğinin altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
EKiPLER HAZIR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORGANiK TARIM YAPIN
ORGANiK TARIM YAPIN
Mesai saatleri değişti
Mesai saatleri değişti
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Asfalt hazırlığı
Asfalt hazırlığı
Kalkınmaya yerel destek
Kalkınmaya yerel destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim