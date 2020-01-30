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Ekipler Hazır Bekliyor

YOZGAT Merkez, İlçe ve köylerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

Ekipler Hazır Bekliyor

YOZGAT Merkez, İlçe ve köylerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:32
Ekipler Hazır Bekliyor

 Ekipler, çalışmaların ardından araçlarının bakımını yaptırıp, yeni bir göreve hazır hale getirildi. Yoğun yağan kar ve sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına müsaade etmedi. Yozgat İl genelinde bu zamana kadar 270 köyde 2 bin 56 kilometrelik sorumluluk alanında kar mücadelesi yürütüldü. İl genelinde 24 saat boyunca 17 ekiple kar mücadelesi yapıldı. Ekipler, mücadele çalışmaları sonunda makine parklarına dönüp, bakım çalışmalarını da tamamlayıp, göreve hazır hale geldi. 

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Ekipler Hazır Bekliyor
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