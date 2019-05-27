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Ekinci taraftarlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Genç Sorgunlular taraftar grubunun bazı üyeleri ile bir araya gelerek Sorgun Belediyespor hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Ekinci taraftarlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Genç Sorgunlular taraftar grubunun bazı üyeleri ile bir araya gelerek Sorgun Belediyespor hakkında görüş alış verişinde bulundular.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Ekinci taraftarlarla buluştu

Taraftarlar ile sohbet eden Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yeni yönetimin oluşmasının ardından en kısa zamanda transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Sorgun Belediyespor alt yapısının da bayramdan sonra kurulacağını dile getiren Ekinci, Sorgun Belediyespor’un ve Sorgun’un tanıtımı için elinden geleni yapacağını ifade etti. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde Yozgat'ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor taraftar grupları, takıma destek olunabilmesi amacıyla atkı, forma, yağmurluk gibi spor malzemelerinin satışa sunulması gerektiğine işaret ettiler.

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