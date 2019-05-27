Ekinci taraftarlarla buluştu

Taraftarlar ile sohbet eden Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yeni yönetimin oluşmasının ardından en kısa zamanda transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Sorgun Belediyespor alt yapısının da bayramdan sonra kurulacağını dile getiren Ekinci, Sorgun Belediyespor’un ve Sorgun’un tanıtımı için elinden geleni yapacağını ifade etti. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde Yozgat'ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor taraftar grupları, takıma destek olunabilmesi amacıyla atkı, forma, yağmurluk gibi spor malzemelerinin satışa sunulması gerektiğine işaret ettiler.