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Ekinci, muhtarlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, muhtarlarla bir araya geldi.

Ekinci, muhtarlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, muhtarlarla bir araya geldi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Ekinci, muhtarlarla buluştu

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan muhtarlar ile çalışmaktan ve birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Belediye olarak halka hizmet noktasında muhtarların yanlarında olduğunu aktaran Ekinci, "Sorgun'u yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de kimseyi ayrıştırmadan, her mahalleye eşit hizmet ederek kıymetli halkımıza en iyiyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.  Ekinci, bütün muhtarların gününü kutladı. 

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