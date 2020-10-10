Ekimde çiçek açtı

Sorgun'a bağlı Gököz köyü dağlık mevkiinde bulunan armut ağacı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçeklendi. Köyde çiftçilikle uğraşan Süleyman Yılmaz, sonbahar aylarının yaşanmasına rağmen havaların hala çok sıcak gittiğini söyledi. Yılmaz, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Armut ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdım. Ağacın sıcak havaya aldandığını düşünüyorum. Daha önce ekim ayında çiçek açan meyve ağacı görmemiştim" dedi.