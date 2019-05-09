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EKiLi ALANLARA YAKIN TAKiP

BOĞAZLIYAN Ziraat Odası Başkanlığı tarafından görevlendirilen tarım danışmanı tarafından, ekili tarım alanları yakına takibe alınarak, ekili ürünlerin gelişimi, yaşanılan sorunlar, sorunların giderilmesi gibi birçok konuda çiftçiye destek verip, bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

EKiLi ALANLARA YAKIN TAKiP

BOĞAZLIYAN Ziraat Odası Başkanlığı tarafından görevlendirilen tarım danışmanı tarafından, ekili tarım alanları yakına takibe alınarak, ekili ürünlerin gelişimi, yaşanılan sorunlar, sorunların giderilmesi gibi birçok konuda çiftçiye destek verip, bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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EKiLi ALANLARA YAKIN TAKiP

Boğazlıyan Ziraat Odası Tarım Danışmanı tarafından Özler köyünde Mustafa Ganioğlu'nun arpa ekili tarlasında zararlı kontrolü yapılarak, teknik tavsiyelerde bulunuldu. Zabrus spp zararlısı ve zamanında mücadelenin önemi hakkında bilgi verildi. Çalapverdi köyünde Bekir Aydoğmuş'un şekerpancarı ekili tarlalarında dar yapraklı ot için kimyasal mücadele konusunda tarla kontrolü yapıldı, teknik tavsiyelerde bulunuldu. Yazıçepni köyünden Ramazan Yıldız ve Aşır Yozgat'ın buğday tarlasında hastalık kontrolü yapılarak, kimyasal mücadele ilgili bilgi verildi. Müftükışla köyünde Torun Sarar'a ait Mercimek ekili alanlarda yabancı ot kontrolü gerçekleştirildi. Ovakent kasabasında Mahmut Güler'in Buğday tarlasında Ekin Kambur böceği kontrolü yapıldı. Satıh mücadelesi için kimyasal ilaç kullanması gerektiği uyarısında bulunuldu. Yenikışla köyünde buğday ekili alanlarda hastalık-zararlı kontrolü yapıldı. Yazıçepni köyünde Adil Yılmaz'a ait arpa ekili tarlada kontroller yapılarak, kök ve kök boğazı hastalığı hakkında uyarılar yapıldı. Esentepe köyünde İsa Yiğiter'in buğday tarlasında yapılan hastalık kontrolünde Kök Boğazı hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık ile kimyasal mücadele yapılması için çiftçi bilgilendirildi. Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, oda olarak her zaman çiftçinin yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, tarım alanlarından daha bol, kaliteli, sağlıklı ürünler alınması noktasında çiftçileri bilinçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Demiroğlu, ‘’Tarım Danışmanımız ekili alanları tarla sahipleriyle birlikte gezerek, ürünün gelişimini, hastalık bulunup, bulunmadığını kontrol ediyor. Hastalık belirtisi görülen tarım alanlarında nelerin nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgiler aktarılıyor. Amacımız ilçemizde tarımsal üretimin sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmaktır’’ dedi.

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