BOĞAZLIYAN ilçesinin Çalapvedi Köyünde dün öğle saatlerinde çıkan yangında ekili alanlar yandı. Yusuf Budak isimli çiftçinin tarlasında elektrik kablosunun koparak, şase yapması sonucunda kısa süre önce biçimi yapılan arpa tarlası firezlerinden başlayan yangın buğday tarlalarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın duyulması sonrasında Çalapverdi Muhtarlığının anonslarına kulak veren köylüler traktörler marifetiyle yangını etkisiz hale getirdi. Köylünün büyük gayreti ile kontrol altına alınan yangına Uzunlu ve Boğazlıyan Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ederek, soğutma çalışması yaptı.