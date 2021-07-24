Ekili alan yandı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde ekili tarım alanında çıkan yangın, inşaat malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradı. Yangın güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Çandır ilçesi TOKİ Konutları şantiyesinin de bulunduğu bölgedeki ekili tarım alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mevsimsel yangınlara karşı teyakkuzda olan ve pullukları takılı çiftçiler, yangın bölgesini çevreleyen alanı sürerek ilk müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, aynı bölgede bulunan TOKİ şantiyesine ait inşaat malzemelerine de sıçradı. Çandır, Çayıralan ve Uzunlu belediyelerine ait itfaiye araçları yangın mahalline gelerek yangını güçlükle daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 100 dekarlık ekeli tarım alanı zarar gördü, büyük miktarda inşaat malzemesi de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan ve söndürülen yangında soğutma çalışması yaptı.