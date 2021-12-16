Ek zam ve refah payı istediler

Yozgat Kamu-Sen İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin memuru ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu belirterek memurların ve emeklilerin, yoksulluk sınırının altında, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduğunu söyledi. Geçen sene ile bu seneki zamları ve maaş ücretlerini karşılaştıran Kabayel, ‘’Neresinden baksak elimizde kalıyor. Maaşlar kuşa dönmüş durumda’’ diyerek durumun küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal aldığını ifade etti. Toplu sözleşme görüşmelerini hatırlatan Kabayel, ‘’Etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. Biz o zaman ‘Bu artış ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Seyyanen zam içermeyen, refah payı getirmeyen bir zam, en iyi ihtimalle sıfır zamdır. Gelin bu metne imza atmayın.’ diye çağrıda bulunmuştuk. O zaman, memurun idam fermanını imzalayanlar, şimdi çıkmış timsah gözyaşı döküyorlar’’ diye tepki gösterdi. Kabayel, raflardaki ürün fiyatlarının sürekli arttığını belirterek, memurların göstermelik zamlardan bıkmış durumda olduğunu, maaş artışının alım gücünü yükseltmiyorsa, buna zam denilmeyeceğini söyleyip, alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istediklerini dile getirdi. Kabayel, memurların 3600 ek gösterge beklediğini, yardımcı hizmetlilerin genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi beklediğini ifade ederek, ‘’ Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Hükümet, ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını gözden geçirerek, enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenleri de mutlaka değerlendirilmelidir’’ dedi. 2022 yılı için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesinin gerektiğini belirten Kabayel, ‘’Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam, reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmiyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz. Yıllardan beri ‘Hakkınız ödenmez’ diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz’’ şeklinde konuştu. Kabayel, Bakanın, “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleştirilmesini beklediklerini söyleyerek, Bakanın da Hükümet yetkililerinin de geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki yangını ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürmesini istedi. Kamu-Sen olarak, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşamasını istediklerini vurgulayarak, ‘’Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve aile bireyleri, zaten imzalandığı anda dahi ekonomik geçerliliği olmayan toplu sözleşmenin revize edilmesini beklemektedir. İğneden ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken 25 milyon vatandaşımız, maaşına gerçek bir zam beklemektedir. Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya hiç kimse cüret etmesin ve derhal ek zam ve refah payı uygulamasını hayata geçirsin’’ diye açıklama yaptı. •Sümeyye İlhan•