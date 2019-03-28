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EK BiNALAR DA YIKILDI

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirdeki çarpık kentleşmeyi, metruk yapıları yıkarak çözme çalışmalarını görev süresinin bitmesine sayılı günler kalmasına karşın sürdürdü.

EK BiNALAR DA YIKILDI

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehirdeki çarpık kentleşmeyi, metruk yapıları yıkarak çözme çalışmalarını görev süresinin bitmesine sayılı günler kalmasına karşın sürdürdü.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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EK BiNALAR DA YIKILDI

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi olarak yıllardır hizmet veren belediye binasının yapılan çarpık ve ucube eklentilerin yıkımına daha önce başladıklarını, kalan işyerlerinin de boşaltılmasıyla yıkımlarının tamamlandığını söyledi. Başkan Arslan, ‘’Şehri, gerçek bir şehir yapma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Ana binamız muhafaza edilerek sonradan derme çatma yapılan tüm uzantılar yıkılarak şehir nefes alacak. Kısa bir süre içerisinde yeni hal binamızla belediye binamız arasında çok güzel bir yeşil alan ortaya çıkacak. Hemşerilerimiz biraz daha nefes alacak bir alana daha kavuşacak’’ dedi.
Yozgat Belediyesi, yaklaşık 40 yıl önce hizmete sunulan ve şehir merkezinin gelişmesinde ciddi engel taşıdığı belirtilen sebze halini ıslahına yönelik hazırladığı projenin ilk etabını hayata geçirip, hizmete sundu. Belediye eski Hizmet Binasının altındaki ek binalarda ikamet eden işyerlerinin taşınma işlemlerinin ardından kalan bölümlerde yıkıldı.

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