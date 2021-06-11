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Ehliyet alanına düzenleme

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ehliyet alacak sürücüler için uygulama alanı düzenleme çalışması yapıldı.

11 Haziran 2021 Cuma 00:22
Ehliyet alanına düzenleme

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ehliyet sınav alanı çalışmaları sonucu alanın kursiyerler açısından daha işlevsel, elverişli bir hale getirildiği kaydedildi. Kursiyerler için sıkıntı teşkil eden araç kalkış alanı, geri park alanında gözle görülür düzenlemeler yapıldı. Sürecin başından itibaren emek veren Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Agah Ayhan’a, düzenleme noktasında katkı sunan ilçede faaliyet gösteren sürücü kursları ile Sarıkaya Belediyesine teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Alanına Düzenleme
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