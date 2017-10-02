-Ehlibeyt aşkına

Müslümanlar için birçok hikmetli, kederli ve önemli olayların gerçekleştiği Muharrem ayı nedeniyle Yozgatlı vatandaşlara aşure dağıtıldı. Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Alanı'nda yaklaşık bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Aşure günü nedeniyle Yozgat Belediyesi tarafından ´Aşure´ dağıtıldı. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı nedeniyle Aşure dağıtımına katılan Yozgat Belediye Bakanı Kazım Arslan, ‘’Muharrem ayının onuncu gecesi bu ayın en kıymetli gecesidir. Onuncu günü de ´Aşure´ günüdür. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki (Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur). Bunun hikmetine bakarak tüm Müslüman aleminin Aşure gününü kutlarım’’ dedi.

Beşir Derneği ise Meydan Yeri Caddesi'nde vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı. Aşure ikramını geri çevirmeyen Yozgatlı vatandaşlar belediye ve Beşir Derneği'ne teşekkür ederek Kerbela şehitleri ve tüm şehitlere Fatihalar gönderdi.

