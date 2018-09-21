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Ehlibeyt anıldı

YOZGAT’ta Dünya İnsan Platformu tarafından düzenlenen “Sen Hasan’sın, Ben Hüseyin” adlı etkinlikte Kerbela şehitleri ve ehlibeyt anıldı.

Ehlibeyt anıldı

YOZGAT’ta Dünya İnsan Platformu tarafından düzenlenen “Sen Hasan’sın, Ben Hüseyin” adlı etkinlikte Kerbela şehitleri ve ehlibeyt anıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Ehlibeyt anıldı

Dünya İnsan Platformu tarafından Çarşamba günü başlatılan konferanslı etkinliğin devamı, Cumhuriyet Alanında devam etti. Cumhuriyet Alanında gerçekleşen etkinlikte Kerbela şehitleri dualar ve şiirlerle yad edildi. Cumhuriyet Alanındaki etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Dünya İnsan Platformu Başkanı Osman Karaca, düzenledikleri etkinlikle bölen ve ayrıştıran değil, birleştiren ve kucaklaştıran olduklarını hatırlattı. Osman Karaca, geçen yıl ilkini Sorgun Yukarıemirler Köyünde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu sene de bu etkinliği ilimizde yaptık. Bundan sonra ise bunu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte şairler de ehlibeyt sevgisi ve Kerbela olayının matemini anlatan şiirlerini okudu.

Programın sonunda Yozgat Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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