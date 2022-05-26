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Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı düzenlendi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:50
Eğitme tam destek

Bilim Fuarına Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında öğrencilerin sergilemiş olduğu projeleri inceleyen Belediye Başkanı Ömer Codar, projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yapmış oldukları projeler ile geleceğe ışık tutacaklarını belirten Codar, “Her zaman eğitimin yanındayız. Öğrencilerimizin hep destekçisi olacağız. Gezmiş olduğumuz Bilim Fuarında da bir kez daha görmüş olduk ki öğrencilerimiz yaratıcı fikirleri ile geleceği aydınlatacaklarını gösterdiler. Bu yolda emek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, başarılarının devamlarını diliyorum” dedi. 
•Rabia Şahin•

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