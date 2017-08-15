Eğitimli kaz üreticilerine sertifika

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) ile ortaklaşa olarak 18-20 ve 24-26 Temmuz tarihleri arasında 1. ve 2. dönem eğitim programı düzenlendiğini söyledi. Karadağ, “Kaz Yetiştiriciliği” eğitim programına katılan üreticiler için ‘Kaz yetiştiriciliği eğitimi sertifika töreni’ düzenleneceğini duyurdu.

YOZGAT VE BÖLGE ÜRETİCİSİNİ KAPSIYOR

Karadağ, eğitim programının Yozgat ile birlikte, Ankara, Eskişehir, Konya, Antalya, Sivas, Tokat ve Manisa illerinden 70 üreticinin katılımı ile yapıldığına dikkat çekti.

Eğitime yoğun bir ilginin olduğunu aktaran Karadağ; “Eğitime yoğun bir ilginin olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiş ve önümüzdeki aylarda bir 3’üncü eğitimin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu güzel tablonun oluşmasında bizleri her zaman desteklerini esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey Hocamıza, eğitimi gerçekleştiren Ziraat Fakültemiz Zootekni Bölümü Öğretim Üyemiz ve Dekan Yardımcımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz ve Hayvansal Üretim Yüksekokul Müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı Hocalarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu programın başta bölgemiz olmak üzere türk tarımına ve üreticilerimize yararlar getirmesini diliyorum.”

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Ziraat Fakültesi tarafından 2017 yılının Mart ayında Anadolu’da kanatlı hayvan üretimini artırmak amacıyla Türkiye’nin ilk “Damızlık ıslah üretim tesisi” ve “Kesimhanesi”nin kurulması için Yerköy İlçesi’nde çalışma başlatıldı. Üç dönüm arazi üzerinde bulunan Damızlık Kaz Üretim çiftliğinde atılan temeller tamamlandığında Yozgat kaz üretiminde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

