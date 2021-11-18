Eğitimlere yakın takip

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim, tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır’’ dedi. Yıldız, programın amacının, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma, işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmak olduğunu aktardı. Yıldız, ‘’İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adaylarını kendileri bulabilecekleri gibi, katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler’’ diye konuştu.