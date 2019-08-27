Eğitimlere devam

Kenan Dursun’un eğitmenliğinde gerçekleştirilen eğitim programı ile 18-30 yaş arası gençlerin dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayabilmesi için dijital iletişim, sosyal medya araçlarıyla ilgili bilgi, becerilerini arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Eğitim ile gençlerin dijital araçlardan nasıl yararlanabileceğine odaklanıldığının altı çizildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, iki gün süreli eğitimde katılımcılara, Türkiye ve dünyada internet kullanımı, sosyal medya istatistikleri, Türkiye’de STÖ’lerin sosyal medya, teknoloji kullanımı, dijital haklar, dijital haklarımız, sosyal medya - sosyal medya, iletişim güvenliği, siber zorbalık, sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız?, sosyal medya araçları, görselleştirme araçları, yeni medya, teknoloji, ekip çalışması, proje, süreç yönetimi uygulamaları gibi dijital araçlar, sosyal medya mecralarının kullanımı ile ilgili pratik bilgiler, atölye çalışmaları aracılığıyla aktarıldığını kaydetti. Uğuz, ‘Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları, beyin fırtınası gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı’ dedi.