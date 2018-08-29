Eğitimlere devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR’un son dönemlerdeki hizmetlerine değinerek, bu eğitimlerle iş ve meslek seçme konusunda önemli hizmetler verdiklerini kaydetti. Yıldız, ‘’Bu eğitimlerin hedef kitlesi dezavantajlı guruptaki işsiz kardeşlerimizdir. Uzun süredir işsiz olan, iş arayan, iş arama yollarını bulamayan ya da iş bulmaktan umudunu kesmiş işsizlerimiz birinci hedef gruplarımız içinde. Kadınlarımız çeşitli sebeplerle iş hayatına girmekte zorluk yaşamakta ve bazı sebeplerle iş hayatına girmekten çekinen kadın iş gücümüz için İş Kulübü önemli bir fırsattır’’ dedi.

Yıldız, eğitimlerin temel amacının çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Yıldız, “Eğitimlerde ayrıca işsizlerin özgüvenini yükselterek ve gerekli sunum tekniklerini uygulayarak açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmak hedeflerimiz arasındadır. İşsizlerimize iş arama motivasyonu kazandıracağız ve en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmeleri konusunda imkân oluşturacağız. Ayrıca danışmanlık faaliyetleriyle de bu kişilere psikolojik ve özgüven yükseltici destek vereceğiz’’ diye konuştu.

Yıldız, İş Kulüpleri ile Hedef Belirleme, İç Motivasyon, Başarı, Mesleki ve Kişilik Testleri, İş Arama Süreci, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Roll Play’ler, Mülakat Simülasyonları gibi konularda toplamda 5 günlük bir eğitim verildiğini kaydetti. Yıldız, eğitimlerin günlük 4 saat olmak üzere her grubun 20 saatlik eğitim aldığını, eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildiğini sözlerine ekledi.