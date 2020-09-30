Eğitimlere devam ediliyor

Böyükata, Batman’da gerçekleştirilen programda Batman Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görev yapan ve konuya ilgi duyan öğretmenlere yönelik eğitim verdi. Böyükata, ‘’Harika bir BİLSEM binası ve motivasyonu yüksek öğretmenlerini görmek, onlarla sohbet havasında tartışmak benim için de faydalıydı. Emek verince nelerin olduğunu ve daha da olabileceğini bir kez daha fark ettik. İşine değer katmak isteyenlere ne mutlu. Seminerde proje yönetim stratejileri, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve diğer fon sağlayan kuruluşlara dönük projelerin doğru yazım ve planlanması, proje tabanlı etkinliklerin arttırılması konularında bilgiler paylaştık’’ dedi. Böyükata, proje döngüsünde, fikrin belirlenmesi, proje fikrinin analizi, projenin planlanması, projeye kaynak bulunması, faaliyetlerin uygulanması, izleme ve değerlendirme aşamalarının da ayrıntılı olarak ele aldıklarını bildirdi. Böyükata, ‘’Programın düzenlenmesine vesile olan Batman BİLSEM Müdürü Kamuran Aldemir ve Müdür Yardımcısı Behçet Gülenay ile bir araya geldiğimiz bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.