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Eğitimlere devam

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), eğitimlerde hız kesmiyor. Yapmış olduğu projelerin ve faaliyetlerin yanı sıra eğitimlerle de adından sıkça söz ettiren SORDED 10 Mayıs tarihinde ‘İş Kulübü Eğitimi’ verecek.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:07
Eğitimlere devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sorgun Gençlik Derneği işbirliğinde ‘İş Kulübü Eğitimi’ düzenlenecek. Toplamda 4 gün sürecek olan eğitimde kariyer planlama ve kişisel farkındalık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konuları anlatılacak. Eğitim, kişilerin iş yaşamına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri ve bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, iş arama ve bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmaları, geliştirmeleri amacıyla düzenlendi. 
4 günlük çevrimiçi olarak verilecek İş Kulübü eğitiminde bir çok konunun ele alınacağını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Eğitimlerde hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin iş arayanlarda oluşturulması, birey olarak kendini tanımalarının sağlanması ve yapabileceklerinin onlara gösterilmesi, iş arayanların öz güvenlerinin yükseltilerek açık işlere yönlendirilmelerinin kolaylaştırılması, iş arayanların kendi tecrübelerinden yola çıkarak iş arama stratejilerini geliştirmelerinin sağlanması, iş arama sürecinde oluşturdukları eylem planlarının uygulayabilmelerini sağlanması amaçlandı” dedi. 
Düzenlenecek olan eğitimin başvurularının 9 Mayıs saat 13.00’da son bulacağının altını çizen Uğuz, “Eğitim toplamda 4 gün sürecektir. Eğitime 4 gün tam katılım sağlamak zorunludur. Kariyer planlama ve kişisel farkındalık eğitim 10-11 Mayıs saat 14.00 - 17.00 arasında, özgeçmiş hazırlama eğitimi 12 Mayıs saat 14.00 - 17.00 arasında, mülakat teknikleri eğitimi ise 13 Mayıs saat 14.00 - 17.00 arasında yapılacak. Eğitime başvurular Türkiye genelinden kabul edilecektir. İş Kulübü Zoom programı üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. İş Kulübünü başarıyla tamamlayanlara Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Katılım Sertifikası verilecektir. Kontenjan 50 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında  9 Mayıs tarihinde mail gönderilecektir.  Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz” şeklinde konuştu. 
 

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