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Eğitimlere devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından tarihi Askerlik Şubesi binasında her hafta düzenlenen kültür sohbetleri programı devam ediyor.

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:21
Eğitimlere devam

Yozgat Gençlik Merkezi ve KADEM Yozgat işbirliğinde her hafta tarihi Askerlik Şubesi Kültür Merkezinde yapılan Kültür sohbetlerin bu haftaki konusu ’İslam ahlakı ve toplumsal değerlerimiz eğitiminde zekat, sadaka, infak’ oldu. İslâm medeniyetinin aynı zamanda bir infak medeniyeti olduğuna değinen Gülay Aksay, “Müslümanlar yardımlaşmayı, dayanışmayı, infakı hayatın merkezine almıştır. Müslüman, sahip olduğu birikimi ailesiyle, akrabalarıyla, komşularıyla, uzak-yakın din kardeşleriyle ve insanlık ailesinin muhtaç fertleriyle paylaşır. “Mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak edenler için Rableri katında ecirler vardır; onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ramazan ayı, infak, yardımlaşma ve paylaşma adına eşsiz bir fırsattır. Rabbimize kulluğumuzu farklı amellerle sergilediğimiz bu Ramazan günlerinde, zekât ve sadaka-i fıtr gibi malî ibadetlerimizle ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim. Yardımlarımızı gösterişten uzak, yalnızca Rabbimizin rızasını kazanmak için yapalım. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınalım” dedi. 

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