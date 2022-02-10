Eğitimlere devam

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile Yozgat Gençlik Merkezi iş birliği ile açılan Resim ve Okçuluk eğitimleri hafta içi gençlik merkezimizde devam ederken iki kursa da gençler yoğun ilgi gösteriyor.
10 Şubat 2022 Perşembe 00:03
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezinde açılan resim ve okçuluk kursları devam ediyor.
Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile Yozgat Gençlik Merkezi iş birliği ile açılan Resim ve Okçuluk eğitimleri hafta içi gençlik merkezimizde devam ederken iki kursa da gençler yoğun ilgi gösteriyor.