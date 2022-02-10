Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Eğitimlere devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezinde açılan resim ve okçuluk kursları devam ediyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:03
Eğitimlere devam

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile Yozgat Gençlik Merkezi iş birliği ile açılan Resim ve Okçuluk eğitimleri hafta içi gençlik merkezimizde devam ederken iki kursa da gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimlere DevamYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberYozgatGençlikveSporİlMüdürlüğüGençlikMerkeziRasimParlakAliSapmazResimOkçulukKurslaröğrencilerGençlerçocuklarIlgiBüyük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tescilli peynirin üretimine başlandı
Tescilli peynirin üretimine başlandı
Başkanlığa devam
Başkanlığa devam
İŞKUR’dan eğitim
İŞKUR’dan eğitim
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Bozdağ’dan Fen Lisesi müjdesi
Bozdağ’dan Fen Lisesi müjdesi
Yozgat heyetinden ziyaret
Yozgat heyetinden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim