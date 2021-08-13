Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1444.46
ALTIN
482.08
DOLAR
8.5358
STERLİN
11.8602
EURO
10.0715

Eğitimlere devam

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Online Hizmet İçi Eğitim Programı’ kapsamında çevrimiçi olarak video seminer verdi.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:32
Eğitimlere devam

Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılmış olan ve 103 kampüste eğitim faaliyetlerini yürüten Doğa Kolejleri öğretmenlerinin takip ettiği 3 günlük programın ikinci ve üçüncü günlerinde branşlar bazında hedef gruplara özel temalar etrafında seminerler verildi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu’nun moderatörlüğünde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrenci Projelerinde Fikir Üretimi ve Yönetim Stratejileri’ konulu sunumunda deneyimlerini aktardı ve teknik bilgiler paylaştı. Proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin girişimci yönlerini desteklediğinden bahseden Böyükata, özgün fikir geliştirmeye ve stratejik bir yaklaşım ile öğrencilerde kazanımları maksimum seviyeye çıkartmaya dönük yapılabilecekler konusunda faydalı bilgiler paylaştı. Öğrenciyi projenin merkezine koymanın önemine değindi. Teams program üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katılan öğretmenlerden bazıları daha sonra yaptıkları değerlendirmelerinde, eğitimi keyifle dinledikleri, proje ile ilgili güzel bilgiler edindikleri; ufuk açıcı, aydınlatıcı, güzel, etkili, verimli, akıcı ve heyecan verici olduğu yönünde düşüncelerini ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimlere Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yılda yıprandı!
10 yılda yıprandı!
SAYAR’I ANDIK
SAYAR’I ANDIK
HAYDİ tanıtımı yapıldı
HAYDİ tanıtımı yapıldı
Su kaynaklarına bakım
Su kaynaklarına bakım
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
Derelerde temizlik yapıldı
Derelerde temizlik yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim