Eğitimlere devam

Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılmış olan ve 103 kampüste eğitim faaliyetlerini yürüten Doğa Kolejleri öğretmenlerinin takip ettiği 3 günlük programın ikinci ve üçüncü günlerinde branşlar bazında hedef gruplara özel temalar etrafında seminerler verildi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu’nun moderatörlüğünde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrenci Projelerinde Fikir Üretimi ve Yönetim Stratejileri’ konulu sunumunda deneyimlerini aktardı ve teknik bilgiler paylaştı. Proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin girişimci yönlerini desteklediğinden bahseden Böyükata, özgün fikir geliştirmeye ve stratejik bir yaklaşım ile öğrencilerde kazanımları maksimum seviyeye çıkartmaya dönük yapılabilecekler konusunda faydalı bilgiler paylaştı. Öğrenciyi projenin merkezine koymanın önemine değindi. Teams program üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katılan öğretmenlerden bazıları daha sonra yaptıkları değerlendirmelerinde, eğitimi keyifle dinledikleri, proje ile ilgili güzel bilgiler edindikleri; ufuk açıcı, aydınlatıcı, güzel, etkili, verimli, akıcı ve heyecan verici olduğu yönünde düşüncelerini ifade ettiler.