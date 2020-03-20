Eğitimlere devam

Kurum tarafından özel sektör işverenleri ile imzalanan işbaşı eğitim programı sözleşmesi kapsamında açılan uygulamalı eğitim programında gençler hem meslek ediniyor, hem de kurs sonunda kalifiye eleman olarak iş sahibi oluyor. Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Dönsa Tekstil firması, ihtiyaç duyduğu Çorap Örme Makine Operatörlerine yönelik işbaşı eğitim programı projesinden yararlandı. 19 kişi Dönsa Tekstilde eğitime başladı. Bim Birleşik Mağazaları da Market Elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik işbaşı eğitim programından yararlanıyor. Market Elemanı eğitim kursuna 17 kişi katıldı. İşbaşı eğitim programları ile kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen program olduğu bildirildi. Programa katılmak isteyenlerin işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabildiği gibi kurum tarafından kendilerine işyeri bulunabildiği bildirildi. İşbaşı Eğitim Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlendiği de öğrenildi.