Eğitimler tamamlandı

Hayvancılık sektöründe üretimin en önemli girdisi olan yem maliyetinin azaltılması, daha dengeli bir besleme ile üretimin arttırılmasına yönelik geliştirilen Android veri tabanlı Rasyon Programı’nın üreticilere tanıtımı yapılarak, eğitimi süreci tamamlandı. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türker, ülkemizde ilk olma niteliği taşıyan, hayvan yetiştiricilerine destek olmak üzere hizmete sunulan ‘Rasyon Programının’ cep telefonlarına indirilerek, tüm yetiştiricilerin kullanımına açıldığını bildirdi. Türker, ‘’Kendi yemlerini kolayca yapabilecekleri bu program ile damızlık hayvan ve süt üreticilerine önemli bir kolaylık sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk defa Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından uygulamaya konulan bu program ile önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Hayvan beslemenin temel ilkeleri ve uygulamanın kullanımına yönelik verilen eğitimlerimizden yetiştiricilerimiz son derece memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir” dedi.