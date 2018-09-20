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Eğitimler tamamlandı

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik Proje Uygulama Eğitimleri tamamlandı.

Eğitimler tamamlandı

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik Proje Uygulama Eğitimleri tamamlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Eğitimler tamamlandı

Eğitimler, Yozgat ile birlikte Sivas ve Kayseri illerinde de gerçekleştirildi. Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek programı kapsamında proje sözleşmesi imzalayan 17 KOBİ için verilen eğitim ile projelerin uygulama sürecinin sağlıklı yürütülmesi amaçlandı. Ajansın İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından katılımcılara proje süreçleri anlatılarak, daha önceki proje uygulamalarındaki tecrübeler paylaşıldı. 6 gün ve 3 ayrı ilde gerçekleştirilen eğitimlere toplam 86 kişi katılım sağladı.

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