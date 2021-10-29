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Eğitimler sürüyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilen ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ devam ediyor.

29 Ekim 2021 Cuma 00:58
Eğitimler sürüyor

Afet Eğitim Yılı kapsamında Alparslan Türkeş Huzurevi, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Özel Çamlık ve Derman Anadolu ile Özel Kreşlerin personellerine ve hizmet alanlarına ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Emrah Erdoğan ve Mustafa Cem Birol tarafından verilen eğitimle, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Eğiticiler tarafından yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi detaylı olarak anlatıldı. •Sümeyye İlhan•

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