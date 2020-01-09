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Eğitimler devam ediyor

YOZGAT İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından özel sektörde uygulamaya konulan İşbaşı Eğitim Programı eğitimleri devam ediyor.

Eğitimler devam ediyor

YOZGAT İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından özel sektörde uygulamaya konulan İşbaşı Eğitim Programı eğitimleri devam ediyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:58
Eğitimler devam ediyor

Kurum tarafından görevlendirilen personel, işbaşı eğitim çalışmalarının devam ettiği işletmeler ziyaret edilerek, kurs süreci hakkında bilgi alınıyor. İş-Kur, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de iş başı eğitim programı. Bu programa katılabilmek için İş-Kur’un bazı şartları oluyor. Hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İş-Kur’a kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor.  Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor. Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 75 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor.

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Eğitimler Devam Ediyor
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