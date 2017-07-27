Eğitimler devam ediyor!

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 20'inci dönem üniversite mezunlarının alındığını belirten Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Yozgat'ta 620 erkek 400 bayan öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini söyledi. Kütükoğlu, 5 aylık eğitim sonrasında göreve başlayacak bin 20 öğrencinin, 10 Aralık 2017’de mezun olacaklarını dile getirdi.

5 aylık süre zarfında yoğun bir eğitim sürecine gireceklerini hatırlatan Kütükoğlu, öğrencilere hukuk, insan hakları, atış gibi polislik mesleğini ilgilendiren dersler vereceklerini ifade etti. Kütükoğlu, eğitim süresi boyunca öğrencilerin polislik mesleğini tam manasıyla öğrenerek mezun olacaklarını söyledi.

