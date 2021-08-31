Eğitimler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR’un son dönemlerdeki hizmetlerine değinerek, bu eğitimlerle iş ve meslek seçme konusunda önemli hizmetler vermeye devam ettiklerini bildirdi. Yıldız, ‘’Bu eğitimlerin hedef kitlesi dezavantajlı guruptaki işsiz kardeşlerimizdir. Uzun süreli işsizler, kadınlar, engelliler ve üniversite mezunu gençler hedef gruplarımız içinde. Özellikle kadınlarımız çeşitli sebeplerle iş hayatına girmekte zorluk yaşamakta bu sebeple kadınlarımız için İş Kulübü önemli bir fırsattır’’ dedi.

İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Kulübü eğitimleri ile Kulüp liderlerimiz toplamda 416 katılımcıya ‘CV Hazırlama, Kariyer Planlama, İş Görüşmesi, Mülakat Teknikleri’ konularında online İş Kulübü eğitimi verildiğini söyledi. Yıldız, eğitimlerin temel amacının çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, Eğitimlerde işsizlerin özgüvenini yükselterek, gerekli sunum tekniklerini uygulayarak açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmak hedeflediklerini aktardı. Yıldız, ‘’Ayrıca işsizlerimize iş arama motivasyonu kazandıracağız ve en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmeleri konusunda imkân oluşturacağız. Danışmanlık faaliyetlerimizle de bu kişilere psikolojik ve özgüven yükseltici destek vereceğiz’’ diye konuştu.

Covid19 Pandemi süreci nedeniyle İş Kulübü Eğitimlerinin online platformlarda devam ettiğini hatırlatan Yıldız, ‘’İş Kulüpleri ile Hedef Belirleme, İç Motivasyon, Başarı, Mesleki ve Kişilik Testleri, İş Arama Süreci, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Roll Play’ler, Mülakat Simülasyonları gibi konularda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler sonucunda katılımcılara sertifika veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

