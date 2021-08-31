Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1458.23
ALTIN
487.57
DOLAR
8.3862
STERLİN
11.5570
EURO
9.9060

Eğitimler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Kulübü Eğitimleri devam ediyor.

31 Ağustos 2021 Salı 00:53
Eğitimler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR’un son dönemlerdeki hizmetlerine değinerek, bu eğitimlerle iş ve meslek seçme konusunda önemli hizmetler vermeye devam ettiklerini bildirdi. Yıldız, ‘’Bu eğitimlerin hedef kitlesi dezavantajlı guruptaki işsiz kardeşlerimizdir. Uzun süreli işsizler, kadınlar, engelliler ve üniversite mezunu gençler hedef gruplarımız içinde. Özellikle kadınlarımız çeşitli sebeplerle iş hayatına girmekte zorluk yaşamakta bu sebeple kadınlarımız için İş Kulübü önemli bir fırsattır’’ dedi.
İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Kulübü eğitimleri ile Kulüp liderlerimiz toplamda 416 katılımcıya ‘CV Hazırlama, Kariyer Planlama, İş Görüşmesi, Mülakat Teknikleri’ konularında online İş Kulübü eğitimi verildiğini söyledi. Yıldız, eğitimlerin temel amacının çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, Eğitimlerde işsizlerin özgüvenini yükselterek, gerekli sunum tekniklerini uygulayarak açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmak hedeflediklerini aktardı. Yıldız, ‘’Ayrıca işsizlerimize iş arama motivasyonu kazandıracağız ve en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmeleri konusunda imkân oluşturacağız. Danışmanlık faaliyetlerimizle de bu kişilere psikolojik ve özgüven yükseltici destek vereceğiz’’ diye konuştu.
Covid19 Pandemi süreci nedeniyle İş Kulübü Eğitimlerinin online platformlarda devam ettiğini hatırlatan Yıldız, ‘’İş Kulüpleri ile Hedef Belirleme, İç Motivasyon, Başarı, Mesleki ve Kişilik Testleri, İş Arama Süreci, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Roll Play’ler, Mülakat Simülasyonları gibi konularda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler sonucunda katılımcılara sertifika veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su çekildi, köy göründü
Su çekildi, köy göründü
Su sıkıntımız yok!
Su sıkıntımız yok!
ZAFER'iN 99’UNCU YILI
ZAFER'iN 99’UNCU YILI
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
30 Ağustos ilçelerde de kutlandı
30 Ağustos ilçelerde de kutlandı
2 DAKiKALIK SEViNÇ!
2 DAKiKALIK SEViNÇ!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim