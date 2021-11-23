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Eğitimler Bitlis’te DEVAM ETTi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bitlis Eren Üniversitesi Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinliğe katıldı.

23 Kasım 2021 Salı 00:59
Eğitimler Bitlis’te DEVAM ETTi

 Böyükata, TÜBİTAK - 2237B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ‘Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sosyal Bilimler Alanlarında Proje Yazma Eğitimi’ etkinliğinde eğitmenlik yaptı. Üniversitede görev yapan akademisyenlerin yanı sıra farklı üniversitelerden de katılımcıların iştirak ettiği programa Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da özel ilgi gösterdi. Proje eğitimi etkinliklerinin fen ve sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların gelişmesi noktasında önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ‘’Temel amacı bilimsel bilgi üretmek ve yaymak olan üniversitelerin araştırma yapmak ve bu araştırmalara maddi kaynak sağlayabilmek için araştırma fonlarına ihtiyaçları vardır. Bu fonlar sadece üniversitelerin araştırmaya gerekli katkıyı sunabilmesi için değil, araştırma yapacak akademisyenlerin araştırmayı gerçekleştirebilmesi, hatta araştırmaların fayda sağlayıcılarının araştırma neticesindeki faydaya ulaşabilmesi için gereklidir’’ dedi. Etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte farklı üniversitelerden de akademisyenler eğitmen olarak yer aldı. Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Köksal’ın koordinatörlüğünü yaptığı eğitimde, temel kavramlar ve proje yönetimi ele alındı. TÜBİTAK ve destekleri, ARDEB proje bölümleri, hazırlık süreci, proje fikirlerinin görüşülmesi, etkin proje yazımı, proje değerlendirme süreçleri, proje hazırlık süreci, projelerin başarısızlık, reddedilme nedenleri konuları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Katılımcıların yararlı bulduklarını ve faydalandıklarını ifade ettikleri programın sonunda, iştirak eden herkese katılım belgesi ve eğitmenler de teşekkür belgesi takdim edildi.

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