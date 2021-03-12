Eğitimler başladı

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanıp, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ‘Kültürümüz Kimliğimiz’ isimli projesi kapsamından Portekiz’den gelen iki gönüllü genç eğitim çalışmalarına başladı. Avrupa dayanışma programı kapsamında çeşitli gönüllülük faaliyetinde bulunmak üzere Sorgun ilçesine gelen Portekizli Rita Marques ve Francisca Pinto, ilçedeki bazı kurumları ziyaret etti. Sorgun Gençlik Merkezini ziyaret ederek, birlikte yapabilecek faaliyetler hakkında bilgi alan Portekizli gençler, merkezdeki uygulama sınıflarını da gezdi, müzik odasında gitar çaldılar. SORGED Başkanı Halil Uğuz, dernek bünyesinde İngilizce Konuşma Kulübü kurulduğunu, Portekizli Rita ve Francisca’nın gençlerin İngilizce seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı vereceklerini bildirdi. Uğuz, ‘’İngilizce Konuşma Kulübü dil öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen bütün gençlere açık ve ücretsizdir. Her Cuma 14.00 - 15.30 saatleri arasında etkinlik yapılacaktır. Yüz yüze yapılacak eğitim çalışmalarımıza ancak 12 kişi katılabilmektedir’’ dedi. Uğuz, Portekizli gönüllü gençlerin kulüp üyesi gençlere İngilizce konusunda yardımcı olmalarının yanında, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de organize edilerek, bu etkinliklerde İngilizcenin konuşularak, pratiğin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti. •İhsan Çelikkaya•