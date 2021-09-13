Eğitimler başladı

Türkiye’de kenevir bitkisi ekiliş alanlarının artırılıp, ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Endüstriyel Kenevir alanında ‘İhtisas Üniversitesi’ ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesi, bölgedeki çiftçi ve tarım çalışanlarına yönelik ‘Kenevir Yetiştiriciliği’ konulu eğitimlere start verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ‘KOP Bölgesinde Endüstriyel Kenevir Eğitim Projesi’ kapsamında protokol imzalandı. Yozgat Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ile kenevir bitkisiyle ilgili teknik elemanlar ve üreticilere yönelik ‘Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği Eğitim Programı’nın ilki gerçekleştirildi. Yozgat Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan endüstriyel kenevirin her yönü ile anlatıldığı kenevir yetiştiriciliği eğitiminin amacına ulaşacağını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Üniversite’nin ihtisas alanı olan endüstriyel kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması, bölgenin kalkındırılması gibi misyon ve sorumlulukları olduğunu hatırlattı. Karadağ, endüstriyel kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında geçen iki yıllık süre zarfında çok önemli çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda Kenevir Enstitüsü’nü kurduklarını bildirdi. Karadağ, ‘’Bilgi üreterek geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye başladık. Kenevir esaslı prototip ürünler üreterek kamuoyu ile paylaşarak sektörün buraya kaymasını sağladık. Önemli sektör temsilcileri ile bir araya gelerek kenevirin ekonomiye kazandırılması süreçlerini yönettik. Bu anlamda sektör görüşmelerimizde bir yol haritası çizilmeye başlandı’’ dedi.

Ekonomideki Durağanlık

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, salgınla birlikte ekonomideki durağanlığın buraya da yansıdığına vurgu yaparak, yatırım yapmak isteyen sektör temsilcilerinin önlerini göremedikleri için bu çerçevede şu an için orta ölçekli yatırım yapma hedeflerini gündemlerine aldıklarını aktardı. Karadağ, ‘’Sektörün buraya yapacağı fabrikaların sürdürülebilir olması için tonlarca kenevire ihtiyaç olacak. Dolayısıyla kenevirin ekiminin yapılması lazım’’ diye konuştu.

Karadağ, Üniversite ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ile kenevir bitkisine ilgili teknik elemanlar ve çiftçileri bilgilendirme çalışması yaptıklarını bildirdi. Karadağ, ‘’Kenevirin biokütlesinin ekonomiye kazandırılması süreçleri ne kadar önemli ise kenevirin ekilme süreçlerinin yönetilmesi, ekilmesi, ekilme süreçlerinde nelere dikkat edileceği, yerel tohumlarının çoğaltılması ve ıslahı gibi çalışmalarının da bir o kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Koordinatörü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise, eğitim çalışmaları ile Yozgat İl genelinde kenevir yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapılacağını anlattı. Yılmaz, kenevir üretimi yapan üreticilerin, teknik personelin uygulamaya ilişkin bilgi ve beceri düzeyleri, yörede kenevir yetiştiriciliğinin yeniden canlanmasını sağlayarak, üretimde kalite ve verimin artırılması amaçladıklarının altını çizdi.

Daha sonra katılımcılara yönelik ilk eğitim Kenevir Araştırma Koordinatörü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Levent Yazıcı tarafından verildi. Eğitimde, mucizevi bitki kenevirin ekiminden hasadına kadar olan süreçler, kenevir çeşitleri, kenevirden elde edilen ürünleri ve diğer konularda yaptıkları sunumlarla katılımcılara bilgiler aktardı. Eğitimin ardından Üniversitenin Bilal Şahin Batı Kampüsünde kenevirle ilgili deneme ekim alanı gezilip, katılımcılara bilgi verildi.