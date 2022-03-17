Eğitimi değerlendirdiler

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çandır ve Çayıralan ilçelerindeki okul müdürleri ile Çayıralan Öğretmen evinde, Sarıkaya ilçesindeki okul müdürleri ile de Sarı Zeybek Konferans Salonu’nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız'ı makamında ziyaret eden Yusuf Yazıcı, ilçede yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yusuf Yazıcı başkanlığında yapılan toplantılara Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çayıralan ilçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur ve Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş katıldı. Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından İlçelerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Yusuf Yazıcı, sosyal medya etiği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık çalışmaları, randevu sistemi ile öğrenci görüşmeleri ve yapılan eğitimler, velilere yönelik verilen eğitimler hakkında görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesinin alt projeleri hakkında yapılan faaliyetlerden bahseden Yazıcı, ‘’ESER Projesi sayesinde aile bireylerimiz de 70'e katılımın sağlıyorlar. Eğitimin yapı, hedef, işlev ve süreç boyutları ile ilgili olarak İlimizde yapılan çalışmaların arzu edilen düzeye çıkarılması elzem ve öncelikli bir husus. ESER Projemizden olumlu geri dönüşlerin alıyoruz’’ diye konuştu. Yazıcı, okul müdürlerinin her birinin yaptığı çalışmaları tek tek dinleyerek fikir alış verişinde bulundu. Yapılan projelerin ve faaliyetlerin amacının eğitim öğretimin niteliğinin artırılmasının yanında kalplere de dokunabilmek olduğunu vurgulayan Yazıcı, okul müdürlerinin istek ve taleplerini alarak, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

