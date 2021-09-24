Eğitime yakın takip

İşverenlere sağladıkları en önemli desteklerden birinin İşbaşı Eğitim Programı olduğunu belirten Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’ Bu desteğimiz ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerimize işe alacakları kişiler hakkında isabetli kararlar vermeleri konusunda imkan sunuyoruz’’ dedi. Bu program sayesinde işverenlerin İşyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma şansı yakaladıklarını ifade ederek, ‘’Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadırlar’’ diye konuştu. Yıldız, İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara program süresince günlük 108.68 TL ödenmekte olup ayrıca genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin İŞKUR tarafından ödendiğini ve program sonunda mezun olan katılımcılara sertifika verildiğini söyledi.