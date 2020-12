Eğitime projeli destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Akademi 66’ alt projesi kapsamında, yönetici ve öğretmenlerin, mesleki ve kişisel becerilerinin, geliştirecek eğitim, kurs ve seminerlerin gerçekleştirileceği kısa adı ESER olan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller etkinliklerinin tanıtımı yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte Kaymakamlar, İlçe Milli Eğitim Müdürleri de katıldı. Toplantıda günümüz bilim, teknoloji ve dünya eğitim sistemine uygun hale getirilmesinin hedeflendiği, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için ‘Kazanım İzleme Sistemi, Mentor Öğretmenlik, Sen Anlat Öğretmenim’ alt projelerinin hayata geçirileceği kaydedildi. Öğrencilerin bilimsel becerilerini artırmak için Bilim 66 alt projesi kapsamında Robotik, Kodlama, Yazılım, İnsansız Hava Aracı, Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve okullara Tasarım-Beceri Atölyelerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı bildirildi. Öğrencilerin Sanatsal Ürün Geliştirme Becerilerini geliştirmek için ‘66 Genç Yazar, 66 Genç Şair, 66 Genç Ressam ve 66 Genç Müzisyen’ alt projeleri gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sosyal, kültürel değerlerini geliştirmek için ‘7 bölge 7 renk, Dokunulan Gönüller Gerçekleşen Hayaller, Sevimli Dostlarımız için Biz de Varız ve Galeri 66’ alt projeleri yapılacak. Enerji tasarrufunu artırmak için ‘Yozgat Enerji Hareketi’ alt projesi hayata geçirilip, sportif faaliyetlerinin artırılması için okulların altyapı ve fiziki donanımının geliştirilecek. Öğrencilerin ve velilerin okuma alışkanlıklarının artırılması için ‘Bizim Kütüphanemiz’ projesinin başlatılması, velilerin, öğrenci ve okullarla ilgili sorun analizlerinin tespit edilerek sürekli gelişen, güncellenen eğitim sistemine dahil edecek rehberlik programlarının ve eğitimlerin düzenlenmesi, okuma yazma oranının artırılması için okuma yazma seferberliğinin okuryazar olmayan kişilerin kalmayana kadar devam ettirileceğinin altı çizildi. Gelişen dünya düzenine ve salgın dönemine göre etkinliklerimiz uzaktan veya yüz yüze olarak devam edeceği 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik, stratejik etkin rol olmak amacıyla oluşturulmuş yenilikçi ve dinamik yol rehberi olduğuna vurgu yapıldı.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, göreve geldiği ilk günden beri hep söylediği cümlenin eğitim olduğunu söyledi. Amacının yapılan çalışmaları bir sistem içerisinde ele almak olduğuna dikkat çeken Vali Polat, ‘’Başarı Yozgat'tan Esecek. Akademik başarıyı baz alıyoruz ama bizim amacımız sadece akademik başarı değil. Akademik başarının yanında çocuklarımıza milli değerlere, atasına, bayrağına, devletine, dinine ve ezanına bağlı bir nesil yetiştirmek. Bizim sadece okumuş insana değil ahlaklı, dürüst, iyi insana ihtiyacımız var. Her daim söylüyoruz. Yetiştirdiğimiz nesil devletin emrinde ve milletin hizmetinde olacak. Tüm kurumlarımızla birlikte eğitimin emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise çocuklara evlerinde anne, babalarının, okullarında müdürler başta olmak üzere öğretmenlerin sahip çıktığını ifade ederek, sokakta da bu çocuklarımıza kendilerinin sahip çıkmak zorunda olduklarını vurguladı. Bununla birlikte lokasyonu en güzel yerde olan tarihi Askerlik Şubesi Binası'nın gençlerimiz için gençlik merkezi haline dönüştürerek gençlerimizi oraya çekmek için robotik kodlamanın, okuma salonları, ebru sanatının ve kendilerini geliştirebileceği bir mekan haline dönüştürdüklerine vurgu yapan Köse, açılışını ise 2 aya kadar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, projenin tanıtımını yaptı. Yazıcı, ‘’Eğitimin yapı, hedef, işlev ve süreç boyutları ile ilgili olarak İlimizde yapılan çalışmaların arzu edilen düzeye çıkarılmasının elzem ve öncelikli bir husus olduğu bilincinden hareketle faaliyetlerimiz devam etmektedir’’ dedi. Yazıcı, şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, ‘’Yine okullarımızın donatım ihtiyaçlarının temini konusunda Bakanlığımız ve İlimiz bütçesi kapsamında tüm imkanlar seferber edilmektedir. Bu bağlamda, yapı boyutu ile ilgili olarak sorunlarımızın minimize edildiğini ifade ederek, bu yatırımların ilimize kazandırılmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin genel hedefleri ile 2023 Eğitim Vizyon Belgesindeki hedeflere ulaşmamızdaki en önemli faktörün eğitimin işlev boyutu ile ilgili olduğu bilincinden hareketle, tüm paydaşlarımızın karar, uygulama ve değerlendirme süreçlerine iştirak etmeleri, ilimiz eğitiminin sürekli gündemde tutularak eğitimin işlevinin arzu edilen düzeye çıkarılması önemli bir husustur’’ diye konuştu. Yazıcı, eğitiminin mevcut durumu konusunda sorun analizleri yapılarak eğitim süreçlerinin ivmeli bir şekilde geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri, moral ve motivasyonlarının artırılması, velilerle eşgüdümün verimli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Okul ve öğrencilerle etkileşimlerinin en üst seviyeye çıkarılarak bir sinerji oluşturulması, öğrencilerimizin yetenek analizlerinin tespiti ve buna göre eğitim ortamlarının hazırlanması, her öğrencimizin baskın yeteneği doğrultusunda mutlaka bir etkinliğin içerisinde olarak bedensel ve ruhsal gelişimlerine destek olunması, bununla beraber her öğrencimizin akademik gelişiminin izlenerek okul, ilçe ve il düzeyindeki akademik başarının daha da iyileştirilmesi göz aydınlığımız çocuklarımıza duyduğumuz sevginin nişanesi, İlimize ve Ülkemize olan sevdamızın gereği, şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzun ifası olması hasebiyle en önemli sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzun yerine getirilmesi için motivasyonumuzu artırarak Devletimizin her türlü imkanını eğitim için seferber eden Sayın Valimize, bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze, Sayın Kaymakamlarımıza, Saygıdeğer il müdürlerimize, çocuklarımıza birlikte hizmet etmekten onur duyduğumuz mesai arkadaşlarıma ve tüm eğitim camiasına, sivil toplum kuruluşları ve eğitim sendikalarımıza, her zaman desteklerini gördüğümüz değerli basınımıza, değerli velilerimize, Yozgat’ımızın saygıdeğer halkına, kendilerinin hizmetkarı olmaktan her daim mutlu oluğumuz sevgili öğrencilerimize teşekkür eder, saygılar sunarım’’ ifadelerini kullandı.