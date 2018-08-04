Eğitime Proje Desteği

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı hibe fonlarından azami ölçüde istifade eden okul ve kurumlar, hazırladıkları projelere toplamda 268 bin 978 Euro hibe ile hak ettiği desteği almayı başardı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, projelerin okul ve kurumlarda sosyo-kültürel aktivite artışları ile akademik başarı artışlarını beraberinde getireceğini vurguladı. Yazıcı, projelerde katılımcı olarak yer alan öğrenci ve öğretmenlerin kişisel, sosyal alanda da önemli kazanımlar elde edeceğinin altını çizdi, ‘’Gerçekleştirilmesi planlanan yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetler sayesinde ilimiz eğitiminde kalite artışları gözlenecektir’’ dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, projelerin hazırlanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerin tümüne teşekkür etti, sorunsuz bir proje yürütme süreci geçirilmesini, bu başarının ilerleyen yıllarda da artarak devam etmesini temenni ettiğini söyledi.

