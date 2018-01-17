Eğitime kurs desteği

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sinan Kaygısız ve Orhan Selvi ile birlikte okullarda açılan kursları ziyaret etti.

Akkan, kurslarda yapılan çalışmaları yerinde görerek, değerlendirmelerde bulundu.

Kurslarda görev alan öğretmenlere teşekkür eden Akkan, kurslara katılan öğrenciler de başarı temennisinde bulundu.