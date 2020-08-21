Eğitime hazırlık

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme’ kılavuzu hakkında bilgilendirme yapıldı. Destekleme ve yetiştirme kursları, okullarda devam eden bakım, onarım işlerinin takibi ile sonuçlandırılması, seminerlerden önce öğretmenler odası, ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilerek denetlenip, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Okulların salgın şartlarına göre eğitim öğretime hazırlanması, rehberlik, psikolojik danışma hizmetlerinin artırılması, dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişim engellerinin tespit edilip, giderilmesi, zümre toplantıları, seminer hazırlık çalışmaları, taşımalı eğitim, ders kitaplarının dağıtımı, uzaktan eğitim kapsamında öğretmen eğitimi, canlı ders ortamlarının oluşturulması ve öğretmenlerimizin bilgi paylaşımı platformlarını kullanması konuları ele alındı.

BOĞAZLIYAN İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başkanlığında, Şube Müdürleri Vedat Oymak, Ünal Çolak ve Okul Müdürlerinin katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Korona virüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Ağustos tarihinde başlayacağını hatırlattı. Şimşek, 21 Eylülde ise yüz yüze seyreltilmiş eğitim sürecinin başlayacağını, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin, öğretmenlerin, veliler ve tüm toplumun sağlığını olabildiğince korumak için her türlü çalışmanın yapılacağına işaret etti.

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya başkanlığındaki toplantıya şube müdürleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, yeni korona virüs pandemi nedeni ile 21 Eylülde açılması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı değerlendirildi. Kaya başkanlığındaki toplantı Türk Telekom Anadolu Lisesi öğretmenler odasında gerçekleştirildi.

YERKÖY ilçesinde ‘Okulum Temiz’ Programı kapsamında toplantı düzenlendi. Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla ilgili kılavuz hazırlandığı kaydedildi. Pandemi sebebiyle oluşan yeni dönemde, eğitim kurumlarına rehberlik etmesi, kurumların hijyen ve enfeksiyon hususlarında kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda okul idarecileri ile bir araya gelerek bilgilendirme yapıldı.