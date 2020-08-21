Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
457.605
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6510
EURO
8.6865

Eğitime hazırlık

Yozgat il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle, İlçe Müdürleri de okul müdürleriyle yaptıkları toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde genel değerlendirmelerde bulundular.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:54
Eğitime hazırlık

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme’ kılavuzu hakkında bilgilendirme yapıldı. Destekleme ve yetiştirme kursları, okullarda devam eden bakım, onarım işlerinin takibi ile sonuçlandırılması, seminerlerden önce öğretmenler odası, ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilerek denetlenip, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Okulların salgın şartlarına göre eğitim öğretime hazırlanması, rehberlik, psikolojik danışma hizmetlerinin artırılması, dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişim engellerinin tespit edilip, giderilmesi, zümre toplantıları, seminer hazırlık çalışmaları, taşımalı eğitim, ders kitaplarının dağıtımı, uzaktan eğitim kapsamında öğretmen eğitimi, canlı ders ortamlarının oluşturulması ve öğretmenlerimizin bilgi paylaşımı platformlarını kullanması konuları ele alındı. 
BOĞAZLIYAN İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başkanlığında, Şube Müdürleri Vedat Oymak, Ünal Çolak ve Okul Müdürlerinin katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Korona virüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Ağustos tarihinde başlayacağını hatırlattı. Şimşek, 21 Eylülde ise yüz yüze seyreltilmiş eğitim sürecinin başlayacağını, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin, öğretmenlerin, veliler ve tüm toplumun sağlığını olabildiğince korumak için her türlü çalışmanın yapılacağına işaret etti.
SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya başkanlığındaki toplantıya şube müdürleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, yeni korona virüs pandemi nedeni ile 21 Eylülde açılması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı değerlendirildi. Kaya başkanlığındaki toplantı Türk Telekom Anadolu Lisesi öğretmenler odasında gerçekleştirildi. 
YERKÖY ilçesinde ‘Okulum Temiz’ Programı kapsamında toplantı düzenlendi. Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla ilgili kılavuz hazırlandığı kaydedildi. Pandemi sebebiyle oluşan yeni dönemde, eğitim kurumlarına rehberlik etmesi, kurumların hijyen ve enfeksiyon hususlarında kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda okul idarecileri ile bir araya gelerek bilgilendirme yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Hazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HASAT YAPILDI
HASAT YAPILDI
El yazması İncil ele geçirildi
El yazması İncil ele geçirildi
Başkanlar bakanlarla görüştü
Başkanlar bakanlarla görüştü
Köse, ziyaretlerde bulundu
Köse, ziyaretlerde bulundu
Çalışmalara start verildi
Çalışmalara start verildi
Meslek ediniyorlar
Meslek ediniyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim