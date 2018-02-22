Eğitime bina yatırımı

Yazıcı, ‘2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 136 derslikli 7 okul, 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu ve spor salonu tamamlanmış, yavrularımızın hizmetine sunulmuştur’ dedi.
Yazıcı, 308 derslikli 17 okul, bin 100 öğrenci kapasiteli 7 öğrenci pansiyonu, spor salonunun yapımına devam edildiğini, 2018 -2019 eğitim öğretim yılında hizmete sunulacağını kaydetti. Yazıcı, 189 milyon 720 bin lira tutarındaki eğitim yatırımlarının Yozgat’a kazandırılmasında katkıları bulunan il yöneticileri ile siyasilere, milletvekillerine, kaymakamlara, belediye başkanlarına teşekkür etti.
Yazıcı, ‘2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 136 derslikli 7 okul, 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu ve spor salonu tamamlanmış, yavrularımızın hizmetine sunulmuştur’ dedi.
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