Eğitime bina yatırımı

Yazıcı, ‘2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 136 derslikli 7 okul, 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu ve spor salonu tamamlanmış, yavrularımızın hizmetine sunulmuştur’ dedi.

Yazıcı, 308 derslikli 17 okul, bin 100 öğrenci kapasiteli 7 öğrenci pansiyonu, spor salonunun yapımına devam edildiğini, 2018 -2019 eğitim öğretim yılında hizmete sunulacağını kaydetti. Yazıcı, 189 milyon 720 bin lira tutarındaki eğitim yatırımlarının Yozgat’a kazandırılmasında katkıları bulunan il yöneticileri ile siyasilere, milletvekillerine, kaymakamlara, belediye başkanlarına teşekkür etti.

