Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108011
ALTIN
273.264
DOLAR
5.7924
STERLİN
7.6232
EURO
6.4184

Eğitime akademik destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ kapsamında, akademisyenler, belirlenen okullarda derslere girmeye başladı.

Eğitime akademik destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ kapsamında, akademisyenler, belirlenen okullarda derslere girmeye başladı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Eğitime akademik destek

Eğitimin niteliğini daha ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla, iki kurum arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, öğretmenlerin okuldaki çalışmalarına akademik destek sağlamak, bilimin ve bilimsel çalışmaların öğrenciler tarafından benimsenmesini teşvik etmek, bilimi günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlayarak, onlarda bilimsel araştırmalara karşı merak uyandırmaya yönelik program uygulamaya konuldu. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi’nde, Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yaman ise Yozgat Lisesi’nde öğretmenlerin okuldaki çalışmalarına akademik destek sağlamak, bilimin ve bilimsel çalışmaların öğrenciler tarafından benimsenmesini teşvik etmek, öğrencilerin bilimi günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Akademik Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur için 24 saat mesai
Huzur için 24 saat mesai
KURAKLIK KORKUSU
KURAKLIK KORKUSU
TARIMSAL SULAMAYA DESTEK
TARIMSAL SULAMAYA DESTEK
ZEHİRE YER YOK!
ZEHİRE YER YOK!
Kişi güvenliği haktır
Kişi güvenliği haktır
Çevre düzenlemesi
Çevre düzenlemesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim