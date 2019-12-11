Eğitime akademik destek

Eğitimin niteliğini daha ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla, iki kurum arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, öğretmenlerin okuldaki çalışmalarına akademik destek sağlamak, bilimin ve bilimsel çalışmaların öğrenciler tarafından benimsenmesini teşvik etmek, bilimi günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlayarak, onlarda bilimsel araştırmalara karşı merak uyandırmaya yönelik program uygulamaya konuldu. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi’nde, Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yaman ise Yozgat Lisesi’nde öğretmenlerin okuldaki çalışmalarına akademik destek sağlamak, bilimin ve bilimsel çalışmaların öğrenciler tarafından benimsenmesini teşvik etmek, öğrencilerin bilimi günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptı.