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Eğitime 70 milyon liralık yatırım

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta eğitim yatırımlarının artarak devam ettiğini belirterek, il genelinde bu yıl içerisinde yaklaşık 70 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Eğitime 70 milyon liralık yatırım

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta eğitim yatırımlarının artarak devam ettiğini belirterek, il genelinde bu yıl içerisinde yaklaşık 70 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Eğitime 70 milyon liralık yatırım

Milletvekili Başer, Yozgat’ta inşaatı devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da Başer’e eşlik etti. Başer, inşaatı tamamlanan Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Gökhan Peker Anaokulunun 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayacağını, inşaatı süren Ticaret Lisesi'nin de ara eğitim döneminde hizmete açılacağını kaydetti. Başer, eski devlet hastanesi yerine yapılan 32 derslikli içerisinde spor salonu bulunan ortaokul inşaatı devam ettiğini anlatarak, "İnşaat seviyesi yüzde 60'a ulaşan bu okulumuz tamamlandığında Yozgat'ın prestijli bir okulu olacak. Yozgat merkezde inşaatı bitmiş ve bitecek olan okulların maliyetinin 42,5 milyon liradır. Bu para hükümetimiz tarafından ilimize aktarılmıştır. Ayrıca 42 okulumuzda büyük ve küçük onarımlar gerçekleştirilmiştir, bunlarla birlikte il merkezimize aktarılan para yaklaşık 50 milyon liradır" dedi. 
Sadece Yozgat merkez değil ilçelerinde de eğitim yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Başer, "Yerköy, Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizde de okul inşaatlarımız sürüyor. Bu okullarımıza da yaklaşık 20 milyon lira harcama yapılmıştır. Yozgat eğitimde başarı çıtasını yükseltmiştir. Daha yukarılara çıkarmak içinde Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber eş güdüm içerisinde çalışmak suretiyle de yeni dönemde yaklaşık bin öğretmen ataması yapılmıştır. İnşallah yeni gelen öğretmenlerimizle birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı sorunsuz başlayacaktır. Tek bir hedefimiz var o da Yozgat'ın eğitim seviyesini zirveye çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

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