Eğitimde sağlık konusu konuşuldu

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili eğitimin içeriği, eğitim yeri ve zamanı hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. İş Sağlığı Uzmanı Koçak Bek, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine başarılı ile çalışıp, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bütün işlerin hatasız olarak tamamlanmasından dolayı teşekkür etti. Bek, "Bu yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ilgili daire başkanı ile bizlerle yapmış oldukları toplantıda özellikle Saraykent ve Akdağmadeni İlçelerinde yapılan çalışmaların usulüne uygun ve hatasız olmasından dolayı ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin telefonlarını arayarak sizlere teşekkür ettiler. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Sizlerin Saraykent´te oluşturmuş olduğunuz ekip çalışmanız Yozgat´ta büyük bir farklılık oluşturmaktadır. Bundan sonraki yapacağınız tüm çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.