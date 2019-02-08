Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102784
ALTIN
221.944
DOLAR
5.2616
STERLİN
6.8293
EURO
5.9754

Eğitimde sağlık konusu konuşuldu

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Büro Yöneticisi olarak görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Koçak Bek, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu´nun uygulanması esnasında çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek tehlikeler, riskler ile okul yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik olarak MEB tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği modülünün kullanımı ve risk güncellemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde sağlık konusu konuşuldu

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Büro Yöneticisi olarak görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Koçak Bek, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu´nun uygulanması esnasında çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek tehlikeler, riskler ile okul yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik olarak MEB tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği modülünün kullanımı ve risk güncellemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
8 Okunma
Eğitimde sağlık konusu konuşuldu

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili eğitimin içeriği, eğitim yeri ve zamanı hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. İş Sağlığı Uzmanı Koçak Bek, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine başarılı ile çalışıp, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bütün işlerin hatasız olarak tamamlanmasından dolayı teşekkür etti. Bek, "Bu yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ilgili daire başkanı ile bizlerle yapmış oldukları toplantıda özellikle Saraykent ve Akdağmadeni İlçelerinde yapılan çalışmaların usulüne uygun ve hatasız olmasından dolayı ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin telefonlarını arayarak sizlere teşekkür ettiler. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Sizlerin Saraykent´te oluşturmuş olduğunuz ekip çalışmanız Yozgat´ta büyük bir farklılık oluşturmaktadır. Bundan sonraki yapacağınız tüm çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yapılandırma uyarısı
Yapılandırma uyarısı
RAKAMLAR OLUMLU
RAKAMLAR OLUMLU
Ücreti belirlendi
Ücreti belirlendi
Yakınlar unutulmadı
Yakınlar unutulmadı
Miniklere ‘dedektiflik’ eğitimi
Miniklere ‘dedektiflik’ eğitimi
Musabeyli Barajına takviye
Musabeyli Barajına takviye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim