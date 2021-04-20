Eğitimde Finlandiya modeli

‘Bozkırın Öğretmenleri Okuyor 66’ projesi kapsamında Öğretmenler arası kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Öğretmenler 3. Kitaplarını okudu, kitabın konusu olan ‘Finlandiya Eğitim Sistemi’ hakkında söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşimize konuk olan Ayşenur Özdemir, Finlandiya Eğitimi hakkındaki makalesi, Finlandiya gözlem ve deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı. Yapılan verimli söyleşi katılan öğretmenlere, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan söyleşi ekibine, söyleşi konuğu Ayşenur Özdemir’e teşekkür edildi. ‘Bozkırın Öğretmenleri Okuyor 66’ etkinliğinin Ramazan ayı boyunca okunup üzerine söyleşi yapılacak olan Gardner'in Çoklu Zeka Kuramı (Zihin Çerçeveleri) kitabı ile devam edileceği kaydedildi.