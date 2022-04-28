Eğitimde eşitlik

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, proje kapsamında okullarda yapımı devam eden öğretmen odalarını ziyaret etti. Yoldaş’a ziyaret kapsamında Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur eşlik etti. Ziyarette çalışmaları inceleyen Yoldaş, okul idarecilerinden bilgiler aldı. Yapılan çalışmalar ile okullar arasındaki eşitliğin sağlanacağını belirten Yoldaş,” Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ kapsamında bizlerde ilçemizde bulunan okullarımızın öğretmen odalarını yeniliyoruz. Yapılan proje ile okullar arasındaki farkı da ortadan kaldırmış olacağız. Yapılan çalışmalarımız hem okullarımıza hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize hayırlı olsun” dedi.