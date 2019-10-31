Eğitimde ‘Bir’iz’ etkinliği

Velilere, ‘sizler eğitim öğretimin en önemli paydaşları arasındasınız’ diye seslenen Bozdağ, ‘’Öğrencilerimizin gelişimine hem akademik hem de ahlaki gelişimlerine hep birlikte işbirliği ile katkı sunacağız. Bizler ne kadar sağlıklı bir iletişim ve etkileşim içerisinde olursak bunun en güzel yansıması geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin gelişimine ciddi katkılar sunarız. Veli olarak en evlatlarımıza yapacağımız en önemli iyilik onlara gerektiği gibi güzel örnek olmak ve iyi ahlak üzere eğitmekten geçtiğinin farkına varmamız gerekmektedir’’ dedi. Bozdağ. Okulun öğretmen ihtiyacının olmadığını, her branşta öğretmen bulunduğunu ifade etti, bu konuda okulun şanslı olduğunun altını çizdi. Bozdağ, velilerin iştirak ettiği bu buluşmanın verimli geçtiğini, velilerin katılımı nedeniyle teşekkür etti. Bozdağ, ‘’Öğretmen arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Genç ve yetenekli bir kadro var. Yukarı Yahyasaray köyü öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim imkanı sunacaklarına inancım tamdır. Okul yönetimi başta olmak üzere, Okul aile birliğine, Köy Muhtarımıza, Kooperatif Başkanına, öğretmenlerimize eğitim öğretime desteği konusunda çok teşekkür ediyor’’ diye konuştu.

