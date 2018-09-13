Eğitimcilere Trafik Eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan slayt ile gerçekleşen seminerde Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis Memurları Erkan Polat, Seyit Çubuk, Saraykent İlçesi Trafiği ile ilgili bir takım bilgiler paylaştı. Polis Memurları, vatandaşların bazı kurallara sadece kontrol noktasında uyduğunu, emniyet kemerini ceza yememek için değil kendi canını güvenceye almak için takmaları gerektiğini belirtti. Trafikte telefon kullanımının yasak olduğunu bilmeyen sürücülerle karşılaştıklarını aktaran Erkan Polat, “İstatistiklere göre dünya genelinde bu yıl değerlendirmede 1 milyon 250 bin insan trafikte hayatını kaybetmiştir. Bu rakam her yıl artıyor. Özellikle kaza ve yaralamalar; emniyet kemeri takmamak ve cep telefonuyla trafikte konuşmak son yıllarda yüzde 40 artış var’’ dedi.

Polis Memuru Seyit Çubuk da, sürücüleri günlük uygulama noktalarında sürekli uyardıklarına vurgu yaparak, ‘’Ancak, aynı hatalar devam ediliyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalar başlatıp, yaptırım uygulayacağız. Burada hepimiz eğitim almış insanlarız. Amacımız yeni gelecek nesil öğrencilere aşina etmek, çocuklarımıza örnek olmak. Bu önemli konuyu okulda öğrencilere anlatırsanız çok sevinirim. Bu çok önemli bir konudur. Kazalar çok fazla oluyor’’ diye konuştu.

HIZ KAZA NEDENİ

Hayvan sahipleri hayvanlarını ilçe dışında otlatmaları yerine ilçe merkezine bıraktığını belirtip, hayvanların sabahtan akşama kadar çöp karıştırdığına dikkat çeken Emniyet Amiri Vekili Ahmet Kurt da, katılımcılara çeşitli uyarılarda bulundu, bilgiler verdi. Kurt, “Bu durumda kazaları beraberinde getiriyor, özellikle hayvan kazaları çok fazla. Trafik güvenliği için sağ şerit kullanılıyor, dünyanın her yerinde ama maalesef bazı sürücülerimiz yolu ortalıyor, sol şeridi kullanıyor. Trafikte hız sınırı arttıkça kaza oranı da artmaktadır. Trafik kazalarının yüzde 38’i hızdan kaynaklanıyor. Meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğu dikkatsizlikten dolayı oluşuyor’’ şeklinde konuştu.

Kurt, Saraykent ilçesinde otomobiller için şehir içinde hız sınırının 50 kilometreden 60 kilometreye çıkarttıklarını, kamyonet ve diğer araçlar için yine aynı olduğunu söyledi. Kurt, ‘’Özellikle trafikte cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır. Uygulama noktasında cep telefonda konuşan vatandaşları uyardığımızda çoğu bu durumun yasak olduğunu bilmiyor. Emniyet kemeri takmak, trafikte ilk kurallardan biridir. Vatandaş, bakıyorsun uygulama noktasına gelmiş, emniyet kemerini takmaya çalışıyor. Yani polisi gördüğü için bunu yapıyor. Allah göstermesin bir kaza olduğunda kendi canı gidecek. Bu konuda vatandaşlarımızı, çocuklarımızı eğitip verip bilinçlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

