Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1092
ALTIN
459.588
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7421
EURO
8.7200

Eğitimcilere maske

Yozgat’ta Eğitim Bir Sen şube yöneticileri, okul ziyaretlerinde bulunarak, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle görevlerine başlayan öğretmenlere maske dağıtımında bulundu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:38
Eğitimcilere maske

YOZGAT Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, yeni eğitim öğretim yılına ‘merhaba’ diyen öğretmenleri, okullarında ziyaret edip, başarı diledi, maske dağıtımında bulundu.  Şerefli, ‘’Mesleki çalışmalara başlayan öğretmen arkadaşlarımızı ziyaret ederek 2020- 2021 eğitim öğretim yıllarını kutlayarak, hayırlı olmasını sağlık huzur içinde korona virüsünden uzak bir yıl geçirmelerini diledik. 5’erli paketlerde hazırlattığımız maskeleri öğretmen, idareci ve eğitim çalışanlarımıza dağıtarak maskenin önemine dikkat çektik’’ dedi. Şerefli, eğitimcilere dağıtılmak üzere 10 bin adet beşerli maskeler hazırlattıklarını, ilk etapta 5 bin paketin öğretmenlere ulaştırıldığını bildirdi.  

Anahtar Kelimeler:
Eğitimcilere Maske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğurcan Gülay Yozgatspor’da
Uğurcan Gülay Yozgatspor’da
Vaka sayısı artıyor
Vaka sayısı artıyor
Asfalt serimi başladı
Asfalt serimi başladı
Hastane ziyareti
Hastane ziyareti
Dezenfekte Dağıtıldı
Dezenfekte Dağıtıldı
Dezenfekte mekanizması
Dezenfekte mekanizması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim