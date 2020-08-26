Eğitimcilere maske

YOZGAT Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, yeni eğitim öğretim yılına ‘merhaba’ diyen öğretmenleri, okullarında ziyaret edip, başarı diledi, maske dağıtımında bulundu. Şerefli, ‘’Mesleki çalışmalara başlayan öğretmen arkadaşlarımızı ziyaret ederek 2020- 2021 eğitim öğretim yıllarını kutlayarak, hayırlı olmasını sağlık huzur içinde korona virüsünden uzak bir yıl geçirmelerini diledik. 5’erli paketlerde hazırlattığımız maskeleri öğretmen, idareci ve eğitim çalışanlarımıza dağıtarak maskenin önemine dikkat çektik’’ dedi. Şerefli, eğitimcilere dağıtılmak üzere 10 bin adet beşerli maskeler hazırlattıklarını, ilk etapta 5 bin paketin öğretmenlere ulaştırıldığını bildirdi.