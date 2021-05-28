Eğitimcilere doğa eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Karakaya’nın uzman araştırmacı olarak yer aldığı ‘Doğadan Öğreniyorum: Okul Öncesi Öğretmenleri Doğa Temelli Öğrenme Ortamları Tasarlıyor’ başlıklı TÜBİTAK projesi kabul edildi.

4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamındaki proje, Gazi Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Doku Okulları, Palme Yayınevi ve Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneğinin (SEED) ortaklığında hayat buldu. Proje Yürütücülüğünü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çimen’in yürüttüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Karakaya’nın uzman araştırmacı olarak yer aldığı ‘Doğadan Öğreniyorum: Okul Öncesi Öğretmenleri Doğa Temelli Öğrenme Ortamları Tasarlıyor’ başlıklı proje uygulamaya konulacak. TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programıyla, lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması, kullanılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademisyenlerin uzman araştırmacı olarak yer aldığı projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından olarak kabul edilen Öğretim Görevlimiz Dr. Ferhat Karakaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum’’ dedi.