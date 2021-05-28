Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1415
ALTIN
518.734
DOLAR
8.5263
STERLİN
12.0751
EURO
10.3910

Eğitimcilere doğa eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Karakaya’nın uzman olarak yer aldığı ‘Doğadan öğreniyorum: Okul öncesi öğretmenleri doğa temelli öğrenme ortamları tasarlıyor’ başlıklı proje kabul edildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:55
Eğitimcilere doğa eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Karakaya’nın uzman araştırmacı olarak yer aldığı ‘Doğadan Öğreniyorum: Okul Öncesi Öğretmenleri Doğa Temelli Öğrenme Ortamları Tasarlıyor’ başlıklı TÜBİTAK projesi kabul edildi. 
4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamındaki proje, Gazi Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Doku Okulları, Palme Yayınevi ve Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneğinin (SEED) ortaklığında hayat buldu. Proje Yürütücülüğünü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çimen’in yürüttüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Karakaya’nın uzman araştırmacı olarak yer aldığı ‘Doğadan Öğreniyorum: Okul Öncesi Öğretmenleri Doğa Temelli Öğrenme Ortamları Tasarlıyor’ başlıklı proje uygulamaya konulacak. TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programıyla, lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması, kullanılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademisyenlerin uzman araştırmacı olarak yer aldığı projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK tarafından olarak kabul edilen Öğretim Görevlimiz Dr. Ferhat Karakaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimcilere Doğa Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıl Keçisi varlığı artırılıyor
Kıl Keçisi varlığı artırılıyor
Kuraklık için acil çağrı!
Kuraklık için acil çağrı!
LGS-YKS Hazırlıkları konuşuldu
LGS-YKS Hazırlıkları konuşuldu
BOZKIR’DA BiLiM VAR
BOZKIR’DA BiLiM VAR
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
Yurda yerleştirildiler
Yurda yerleştirildiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim