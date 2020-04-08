EĞİTİMCİLER ALANA İNDİ

Çekerek İlçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan ‘Vefa Destek’ görevinde yer alan eğitimciler sahaya indi. Korona virüsü ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik uygulanan gönüllü karantina nedeniyle ilçe Vefa Destek grubu oluşturuldu. Öğretmenler de üst düzeyde oluşuma katılım sağladı. İdareci ve öğretmenler tarafından oluşturulan gönüllü vefa grupları, zaman zaman vatandaşları ziyaret ederek, temel ihtiyaçlarının gidermelerinde yardımcı oluyor.